В Тернопольской обл. продажа агропродукции на рынках снизилась

В Тернопольской области продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках за январь-ноябрь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 13%, при этом цены выросли на 13,7%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, продукты животноводства, в частности, подорожали на 19,1%, их продажа уменьшилась на 12,3%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 11,4% при росте цен на 1,1%.

В частности, картофель подорожал на 16,9%, а его продажа упала на 27,9%, овощи подешевели на 11,9%, при этом объемы продажи уменьшились на 11%. Фрукты и ягоды в области за 11 месяцев подорожали на 4,3%, их продано на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хлебные изделия подорожали на 16,9%, продажа снизилась на 30,7%.

Сахар подорожал на 36,5%, продажа упали на 12%. Увеличились объемы продажи подсолнечного масла – на 2,4% при уменьшении цены на 23,2%.

Мясопродукты в январе-ноябре подорожали на 19,4%, продажа упала на 10,8%, молокопродукты – на 18,9% и 17,8% соответственно. Яйца подешевели на 2,2%, при этом зафиксирован спад их продажи на 2,3%.