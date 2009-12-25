В Крыму поголовье КРС увеличилось

В хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 декабря 2009 года содержалось 189,6 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), что на 0,8% больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров на 1 декабря т.г. составило 88,7 тыс. голов, что на 0,2% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Поголовье свиней за отчетный период увеличилось на 5,9% – до 174,5 тыс. голов, овец и коз – на 8,4%, до 345,2 тыс. голов, поголовье птицы всех видов – на 1,1%, до 11 млн. 194,3 тыс. голов.

В сельхозпредприятиях Крыма поголовье КРС по сравнению с 1 декабря 2008 года сократилось на 21,9%, в том числе коров – на 1,1%. Поголовье овец и коз за отчтеный период сократилось на 1,1%, тогда как поголовье свиней увеличилось на 14,5%, птицы – на 2,6%.

Поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах населения, за 11 месяцев т.г. увеличилось на 8,6%, в том числе коров – на 0,4%. Поголовье овец и коз в январе-ноябре т.г. увеличилось на 9,9%, тогда как поголовье свиней сократилось на 3,2%, птицы – на 0,7%.

У населения на начало декабря 2009 года содержалось 80% общей численности крупного рогатого скота, в том числе 90% коров, а также 44% свиней, 88% овец и коз, 45% птицы.

Как сообщал УНИАН, в хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 ноября 2009 года поголовье крупного рогатого скота составило 193,9 тыс. голов, что на 0,7% больше, чем на 1 ноября 2008 года.