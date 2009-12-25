В Донецкой обл. реализация сельхозпродукции увеличилась

В Донецкой области общий объем продукции собственного производства, реализованной сельскохозяйственными предприятиями за январь-ноябрь 2009 года, увеличился на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области. Согласно сообщению, в частности, продукции растениеводства в области за отчетный период реализовано на 36,6% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, животноводческой продукции – на 0,8% больше.

Статистики отметили, что средние по региону цены продажи яиц возросли за этот период на 6%, картофеля – на 14%, скота и птицы – на 16%, подсолнечника – на 17%, плодов и ягод – на 35%. Средняя цена реализации молока практически не изменилась (повысилась на 0,3%). В то же время средняя цена продажи зерновых культур снизилась на 8%, овощей – на 22%.