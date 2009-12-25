В Винницкой обл. производство сахара сократилось

В Винницкой области за 11 месяцев 2009 года произведено 204,1 тыс. тонн сахара, что на 21,8%, или на 56,897 тыс. тонн, меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, переработкой сахарной свеклы в текущем году занимались 11 сахарных заводов против 14 в прошлом сезоне. Самыми мощными в этой отрасли являются ЗАО “Продовольственная компания “Подолье” и ООО “Продовольственная компания “Зоря Подолья”. Ими производится почти половина областного объема сахара.

Только три из работающих предприятий увеличили объемы производства (прирост составил 12-26%).

Падение производства обусловлено сокращением площади уборки на 21,9% и урожайности на 19,8%.

Согласно отчетным данным хозяйств всех категорий производителей сельхозпродукции, было собрано 1 млн. 404,6 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 37,2% меньше прошлогоднего уровня.

Часть сахарозаводов работали по давальческой схеме. За 11 месяцев текущего года 7 предприятий перерабатывали сахарную свеклу на давальческих условиях. Из сырья заказчика было произведено 28,6 тыс. тонн сахара белого кристаллического, что составляет 14,0% общего производства.

На складах производителей по состоянию на 1 декабря остатки сахара составляли 110,4 тыс. тонн (больше половины произведенного).

На долю Винницкой области приходится 18% общегосударственного производства сахара.