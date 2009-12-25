АМКУ оштрафовал ряд КХП

Львовское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ОАО «Красненский КХП», ГП ГАК «Хлеб Украины», «Стрыйский КХП №2», ОАО «Бродовское КХП» и ЧП «Зернопромтрейд» на 10,5 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

Согласно соглашению, хлебоприемные предприятия без объективных причин установили на одинаковом уровне экономически не обоснованную стоимость услуг по переоформлению документов на право собственности на зерно с одного владельца на другого. Предприятия признали нарушение, в ходе рассмотрения дела прекратили неправомерные действия и перечислили штраф в государственный бюджет.