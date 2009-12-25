АМК оштрафовал ООО «Агрокосм»

Львовское областное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало ООО «Агрокосм» на 15 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщает на сайте АМК.

Как установил комитет, предприятие во время поставок торговым сетям маргариново-майонезной продукции производства ЗАО «Львовский жиркомбинат», АОЗТ «Харьковский жиркомбинат» и ЗАО «Запорожский масложиркомбинат» необоснованно завышало цены. Оптовый поставщик признал нарушение, в ходе рассмотрения дела понизил цены на продукцию до экономически обоснованного уровня и выплатил штраф.