Украинские сахзаводы сократили производство свекловичного сахара

Украинские сахарные заводы по состоянию на 24 декабря произвели 1,26 млн тонн свекловичного сахара, что на 19% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г., сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", сообщает АПК-Информ.

Согласно данным ассоциации, в настоящее время свеклу перерабатывают три завода, 53 уже завершили сезон сахароварения.

Сахарные заводы приняли 9,41 млн. тонн свеклы, из которых переработали 9,15 млн. тонн.

В ассоциации уточнили, что в настоящее время свекла еще поступает на заводы в небольших объемах.

По оценкам национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", объединяющей отечественные сахарные заводы, производство сахара из свеклы урожая 2009 г. составит 1,3 млн. тонн.

Из свеклы урожая 2008 г. 70 сахзаводов произвели 1,574 млн. тонн свекловичного сахара.