В Украине в региональные ресурсы закуплено более 1,4 млн. т продзерна

В Украине по состоянию на 18 декабря 2009 г., согласно оперативным данным, в региональные ресурсы закуплено продовольственного зерна урожая 2009 г. в объеме 1,44 млн. тонн, что составляет 94,2% от объема, рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса, сообщает АПК-Информ.

По состоянию на эту же дату прошлого года в резервы было закуплено почти1,9 млн. тонн продзерна., что превышало объем рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса на 23,9%.

Как сообщается на официальном сайте Минагрополитики, перевыполнили план по закупке продзерна в резервы в Хмельницкой (172,1%), Запорожской (171%), Днепропетровской (119%), Черновицкой (113%), Одесской (105%), Николаевской (104%), Кировоградской (103%), Житомирской (103%) областях, а также в АР Крым (110,4%).

Объем рекомендованного 3-месячного неснижаемого запаса продовольственного зерна составляет 1,531 млн. тонн.