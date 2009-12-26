Аграрии получат к посевной топливо по льготным ценам

Кабмин Украины поручил ДК "Укргазвыдобування" обеспечить поставку топлива для потребностей сельхозпроизводителей. Об этом говорится в распоряжении Кабмина Украины №1590-р от 23 декабря 2009 г. «О мерах относительно обеспечения сельхозтоваропроизводителей нефтепродуктами для проведения весенне-полевых работ в 2010 г.», сообщает АПК-Информ.

В распоряжении отмечается, что Министерству топлива и энергетики, НАК "Нафтогаз Украины" с целью стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов и создания условий для накопления сельхозтоваропроизводителями нефтепродуктов для проведения весенне-полевых работ в 2010 г. определить дочернюю компанию "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" предприятием, которое обеспечит в течение января-мая 2010 г. снабжение 55 тыс. т дизельного топлива и 85 тыс. т бензина для потребностей сельхозтоваропроизводителей.

Кабмин Украины также поручил Совету министров АР Крым и областным госадминистрациям определить в течение пяти дней операторов-поставщиков для снабжения и реализации нефтепродуктов сельхозтоваропроизводителям по ценам, которые установлены с учетом отпускных цен производителя, стоимости транспортировки и хранения и уровня рентабельности, не более чем 5%; осуществлять распределение выделенных объемов нефтепродуктов между сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими и личными крестьянскими хозяйствами с учетом поданых ими заявок и в пределах технологической потребности в нефтепродуктах для проведения весенне-полевых работ; проводить ежемесячно анализ состояния снабжения нефтепродуктов сельхозтоваропроизводителями и подавать Министерству аграрной политики и Министерству топлива и энергетики соответствующую информацию.

Дочерней компании "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить отпуск соответствующих объемов дизельного топлива и бензина по цене с учетом налога на добавленную стоимость соответственно не выше 4,9 тыс. грн за тонну и 5,5 тыс. грн за тонну.