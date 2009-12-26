Производители сахара просят увеличить квоты

Для того чтобы избежать дефицита сахара в 2010 году, производители просят Минэкономики увеличить квоту на льготный ввоз сырца, сообщает Дело.

В 2009 году квотой на льготный ввоз сахара-сырца в Украину смогли воспользоваться только три предприятия — Пальмирский сахарный завод (группа компаний «Укррос»), Рокитнянский и Владимир-Волынский сахарные заводы. Хотя изначально свои заявки в Минэкономики на ввоз сырца подавали такие крупные игроки, как «Укрпроминвест», «Райз» и «Дакор». В лучшем случае до конца года эти три предприятия ввезут в Украину чуть более 60 тыс. тонн сахара-сырца из Бразилии. Уменьшение внутреннего производства и неиспользование в полном объеме квоты могут стать причинами дефицита «белого песка» уже к средине 2010 года.

Как сообщили «ДЕЛУ» в профильной ассоциации «Укрсахар», согласно распределенной в начале декабря квоте, указанные предприятия должны были ввезти около 80 тыс. тонн сырья. Пальмирский завод имел право ввезти 29 тыс. тонн, Рокитнянский сахарный завод — еще 30 тыс. тонн, предприятие во Владимире-Волынском — 20 тыс. тонн. Однако столь большой объем оказался компаниям не по карману. «Стоимость сахара-сырца на внешних рынках выросла, и мы успели закупить по интересующей нас цене всего 16 тыс. тонн», — поясняет исполнительный директор «Сахарного союза «Укррос» Владимир Григоревский.

В целом же компании подали заявки на ввоз 263,9 тыс. тонн. Львиная доля этого объема (73,6%) приходится на Бразилию — 193,9 тыс. тонн. В предыдущие годы украинским производителям сахара переработка сырца не была интересна, поскольку компании активно перерабатывали отечественное сырье (сахарную свеклу). Сейчас ситуация поменялась — производство сахара падает. По прогнозам Минагрополитики, в 2009/2010 году будет переработано на 20% свеклы меньше, чем в предыдущий период (около 1,3 тыс. тонн). Это связано с тем, что рентабельность выращивания сахарной свеклы является очень низкой и аграрии предпочитают сеять менее затратную пшеницу.

В 2010 году дефицит сахара в Украине, по прогнозам экспертов, может составить около 400 тыс. тонн при объеме потребления 1,8 млн. тонн. Таким образом, ввезенные в этом году 60 тыс. тонн сырца и выделенные по квоте на 2010 год 260 тыс. тонн сахара-сырца проблему дефицита не решат. Чтобы перекрыть этот недостаток, отдельные игроки рынка предлагают увеличить размер квоты на следующий год. «Действительно, такие предложения есть. В Минэкономики такую возможность рассматривают», — говорит Николай Ярчук, глава «Укрсахара».

Замминистра экономики Валерий Пятницкий отмечает, что на сегодняшний день решение еще не принято. «Для того чтобы увеличить квоту, необходимо внести изменения на законодательном уровне, ведь размер квоты прописан в законе», — поясняет Пятницкий. В то же время, по его словам, для увеличения объема сахара на рынке не обязательно увеличивать квоту, можно снизить тарифы на импорт сахара. В качестве примера он приводит ЕС. «ЕС в период дефицита зерна снизил пошлину с 96 до 12 евро за тонну. Когда ситуация на рынке выровнялась, размер пошлины вернулся к изначальному уровню», — рассказывает чиновник.

Однако даже если квота и будет увеличена, это не означает, что цена на сахар в 2010 году снизится. Сахар-сырец, как и белый сахар, продолжает дорожать на международных рынках. Вчера на Лондонской бирже сахар достиг самого высокого уровня как минимум за два десятилетия. Стоимость рафинированного сахара с поставкой в марте увеличилась на бирже Liffe в Лондоне до $694,10 за тонну, что является максимумом с 1989 года.

Сахар-сырец общим объемом 260 тыс. тонн должен ввозиться по льготной ставке пошлины (2%) в рамках обязательств, взятых Украиной в ВТО. 80% квоты достается странам, ранее поставлявшим эту продукцию на отечественный рынок, а 20% — новым странам-поставщикам.