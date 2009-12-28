Харьковщина увеличила средний надой на одну корову

В Харьковской области за январь-ноябрь 2009 года средний надой на одну корову составил 4232 кг молока, что на 23% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления агропромышленного развития ОГА Елену КУЛИК.

Е.КУЛИК подчеркнула, что на сегодня в 4 районах области средний надой на одну корову превышает 5000 кг молока: Дворичанский (5691 кг), Красноградский (5547 кг), Купянский (5512 кг) и Чугуевский (5336 кг) районы области.

Е.КУЛИК отметила, что наивысшая продуктивность дойного стада наблюдается в ЧСП «Родина» Дворичанского района (7140 кг), СТОВ «Мрия» Красноградского района (7030 кг), СТОВ «Мрия» Купянского района (6950 кг), ООО АФ «Песчанская» Красноградского района (6666 кг) и ООО «Агросервис-ЛТД» Чугуевского района (6423 кг).

Е.КУЛИК заявила, что по итогам 2009 года ожидается повышение продуктивности до 4500 кг молока на одну корову, что, по ее словам, практически вдвое больше, чем было в 2004 году.