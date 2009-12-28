Украина запретила ввоз овец, коз и сырья из них из Палестины

Украина запретила ввоз с территории Палестинской Автономии мяса овец, коз, а также продуктов и сырья из него.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Отмечается, что согласно сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Палестинской Автономии зарегистрировано заболевание животных скрепи, в связи с чем с 24 декабря 2009 г. запрещается импорт в Украину.

Ввоз других сельхозпродуктов и сырья из этой страны должен осущесвляться согласно ветеринарным требованиям в отношении импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.