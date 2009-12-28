В КС поступило представление Президента

28 декабря в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 2, 3, 4, 6 постановления Кабинета министров Украины «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой отечественной сельскохозяйственной техники» от 11 ноября 2009 года № 1329.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 25 декабря т.г. остановил действие отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 11 ноября 2009 года №1329 о привлечении НАК «Украгролизинг» под государственные гарантии кредитов в сумме, не превышающей 1,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.