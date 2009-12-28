В АПК Житомирской обл. средняя зарплата выросла
16:31, 28 декабря 2009Агро
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За 11 месяцев на 20%
В агропромышленном комплексе Житомирской области средняя заработная плата с начала года выросла на 20%, или 157 грн., и составила 935 грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в этом году в агропромышленном комплексе области успешно реализован ряд социальных вопросов. В частности, на выплату зарплаты направлено почти 200 млн. грн., что в 1,5 раза больше, чем год назад.
Кроме того, за указанный период селянам Житомирской области выплачено 65 млн. грн. за аренду земельных паев, что соответствует уровню прошлого года.
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