В Винницкой обл. дотации для животноводства сократились

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области за счет средств налога на добавленную стоимость в январе-ноябре 2009 года получили 27,5 млн. грн. дотаций для поддержки животноводства, что на 60%, или 41 млн. грн., меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, также сельхозпредприятия области получили 0,5 млн. грн. бюджетной животноводческой дотации за молодняк крупного рогатого скота, свиней, домашнюю птицу мясных пород и 0,6 млн. грн. – за молоко.