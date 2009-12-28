В Винницкой обл. экспорт товаров сократился на 9%

В Винницкой области объемы экспорта товаров за январь-октябрь 2009 года составили 378,6 млн. долл., что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, объемы импорта составили 211,1 млн. долл., уменьшившись на 41,9% по сравнению с 10 месяцами 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, положительное сальдо внешней торговли товарами за отчетный период составило 167,4 млн. долл. против 53,3 млн. долл. в январе-октябре 2008 года.

Внешнеторговые сделки субъекты хозяйствования области осуществляли с партнерами из 100 стран мира. В частности, в страны СНГ было экспортировано 47,2% всех товаров, в другие страны – 52,8% (в январе-октябре 2008 года – соответственно 54,4% и 45,6%).

Из стран СНГ импортировано 28,5% всех товаров, из других стран мира – 71,5% (в январе-октябре 2008 года – 16,3% и 83,7% соответственно).

За 10 месяцев 2009 года из Винницкой области было экспортировано 465,3 тыс. дал водки, что на 110,8 тыс. дал меньше, чем в январе-октябре 2008 года, 163 тыс. тонн зерновых (на 125,1 тыс. тонн больше), 94,5 тыс. тонн подсолнечного масла (на 78,2 тыс. тонн больше).

За отчетный период в Винницкую область было импортировано 6,1 тыс. тонн свинины, 7,7 тыс. тонн мяса и субпродуктов домашней птицы, 1,3 тыс. тонн сливочного масла и других молочных жиров, 149,6 тыс. тонн семян подсолнечника.