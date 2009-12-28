Украина примет участие в выставке «Зеленая неделя» в Берлине (Германия), которая будет проходить с 14 по 21 января.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Украинская экспозиция будет состоять из нескольких стендов, которые «представят потенциал Украины в производстве зерна и продуктов из него, молочной и мясной продукции, масла, меда, сыров, вина, водки, кондитерских изделий. Отдельный стенд познакомит участников берлинской ярмарки с возможностями семенных предприятий и научных учреждений».

По предварительным данным, участие в выставке примут такие компании, как Nemiroff, «АВК», НПАО «Массандра», ДП «Милкиленд-Украина», ОАО «Киевский маргариновый завод», ГПО «Артемсоль», агрофирма «Сады Украины» и др.

Официальную делегацию от Украины возглавит министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК. Предполагается, что представители делегации примут участие в девятом заседании Украинско-германского аграрного комитета и в других деловых форумах.