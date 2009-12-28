Аграрии Тернопольской обл. не получили дотации

Аграрии Тернопольской области в этом году так и не получили государственную дотацию за посев сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областного управления агропромышленного развития Андрей ХОМА.

По его словам, в целом аграрии должны были бы получить 25,5 млн. грн. «Вместо этого не дали ничего», – констатировал председатель облуправления.

Он сказал, что из-за невозможности спрогнозировать цену на сахар и отсутствия государственных квот, в области посевы сахарной свеклы ежегодно уменьшаются. А отсутствие финансирования по программе компенсации может осложнить эту ситуацию. Хотя, отметил А. ХОМА, в этом году аграрии, которые посеяли сахарную свеклу, оказались в выигрыше.

«В этом году сахарная свекла дала 50-60% рентабельности, а в некоторых хозяйствах и 80-120%. Но это случилось не за счет повышения урожайности, а за счет роста цен», – объяснил А. ХОМА.

Он напомнил, что весной килограмм сахара стоил 2,3-2,4 грн., тогда как сейчас цена выросла до 8 грн./кг.