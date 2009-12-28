В Крыму реализация скота и птицы на убой увеличилась

В Крыму за январь-ноябрь 2009 г. хозяйства всех категорий реализовали скота и птицы на убой (в живом весе) 178,2 тыс. т, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, на сельскохозяйственных предприятиях объемы реализации скота и птицы на убой возросли на 1,4% и составили 97,3 тыс. т. В хозяйствах населения объем производства мяса увеличился на 3,9% и составил 80,8 тыс. т. Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составила 45%, как и в прошлом году.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) доля птицы всех видов составила 81,3% (в январе-ноябре 2008 г. - 78,9%), в том числе бройлеров - 80,4% (77,9%); крупного рогатого скота - 10,9% (11,9%), свиней - 7,5% (8,9%).

В январе-ноябре 2009 г. на аграрных предприятиях Крыма объем выращивания скота и птицы увеличился против прошлогоднего показателя на 1,1%, в том числе свиней – на 0,4%, птицы - на 4,3%, крупного рогатого скота - уменьшился на 25,1%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой составило 100,9% (в прошлом году - 99,95%). Среднесуточные приросты крупного рогатого скота уменьшились на 1,7%, свиней - увеличились на 6,7%.