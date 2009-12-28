В Крыму производство молока увеличилось

За январь-ноябрь 2009 г. в Крыму хозяйствами всех категорий произведено 333,7 тыс. т молока, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2008 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, на сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока увеличились на 3,2%, в хозяйствах населения - на 2,4%. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 90%.

За указанный период в Крыму промышленное производство молока составило 8 792 т (85,9% к 2008 г.), масла сливочного - 1 014 т (66,4%), творога - 1 568 т (82,4%). Кроме того, за 11 месяцев производство кисломолочных продуктов уменьшилось на 16,7% и составило 9 864 т.