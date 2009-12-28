В Крыму производство виноматериалов сократилось

В Крыму за 11 месяцев 2009 г. фактическая выработка виноматериалов из винограда составила 8 863 161,4 дал, или на 3,1% меньше, чем в 2008 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, из общего объема выработанных виноматериалов наибольшая доля приходится на виноматериалы для крепленых вин - 49,5% (4389740,5 дал), коньячные материалы - 12,8% (1131427,2 дал). В сравнении с 2008 г. производство коньячных виноматериалов увеличилось на 51,8%. Производство шампанских и игристых виноматериалов сократилось на 37,8% и составило 777736,1 дал.

По состоянию на 1 декабря т.г., предприятия Крыма переработали на виноматериалы 108,1 тыс. т винограда (85,8% к 2008 г.), в том числе выращенного - 42,2 тыс. т (39% общего объема), или 92,7% к уровню 2008 г. В структуре сортового состава переработанного винограда основная часть приходится на Ркацители (24,4%) и другие сорта (35,1%).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики АРК, в Крыму за январь-ноябрь 2009 г. переработано на виноматериалы 95,5 тыс. т винограда, что на 6,9% ниже уровня 2008 года, при этом выработано 6,5 млн. декалитров (дал) виноматериалов.