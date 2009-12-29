В Крыму индекс производства в пищевой промышленности снизился

По итогам работы за 11 месяцев 2009 года индекс промышленного производства по пищевой промышленности Автономной Республики Крым в сравнении с аналогичным периодом 2008 года составил 91,6%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

По данным МинАП Крыма, в натуральном выражении за 11 месяцев 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008 года в автономии выросло производство колбасных изделий на 25,7%, мяса баранины на 13,8%, мяса и субпродуктов птицы на 0,2%, вина виноградного на 14,8%. Одновременно снижены объемы производства по 16 основным видам пищевой продукции. Снижение объёмов производства составляет от 4,1% (мука) до 46,9% (мясо говядины и телятины), в том числе в производстве подакцизных товаров: коньяка на 30,4%, ликёро-водочных изделий на 22,7%.

В числе причин снижения объемов производства в министерстве отметили недостаточное количество сырья продукции животноводства; критическое финансово-экономическое положение предприятий из-за обвала курса гривни и возникшей в результате курсовой разницы по валютным кредитам (как более дешевым) на приобретение современного технологического оборудования; резкий рост цен на энергоносители; отмена льготного налогообложения по НДС для сельскохозяйственных предприятий за сданное на переработку молоко и высоко кондиционный скот, птицу, свиней; обвальное падение потребительского спроса (по официальным данным - не менее 30%).

В экономике Автономной Республики Крым пищевая промышленность занимает ведущее положение в общепромышленном производстве, продукция отрасли составляет около 35% всего объема, в ней сосредоточена пятая часть всех промышленных предприятий автономии.

Как сообщал УНИАН, по итогам работы за 10 месяцев 2009 года в Крыму индекс промышленного производства в пищевой промышленности в сравнении с аналогичным периодом 2008 года составил 90,5%. При этом индекс промышленного производства по пищевой промышленности за октябрь 2009 года по отношению к сентябрю 2009 года составил 101,3%.