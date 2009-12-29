В Крыму объем валовой продукции АПК вырос

Темпы роста валовой продукции АПК в Автономной Республике Крым за 11 месяцев 2009 года составили 105,6%, в том числе по продукции растениеводства - 107,2%, по продукции животноводства - 103,9%.

Как сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики АРК, за 11 месяцев текущего года в Крыму валовой продукции АПК произведено на 4 млрд. 203,5 млн. грн., что на 221,4 млн. грн. больше соответствующего периода 2008 года. В том числе объем валовой продукции по сельхозпредприятиям автономии уменьшился на 1,7% и составил 1 млрд. 986,3 млн. грн., по хозяйствам населения - вырос на 13% до 2 млрд. 217,2 млн. грн.

За 11 месяцев сельхозпредприятия Крыма снизили производство валовой продукции растениеводства на 4,3% до 1 млрд. 105,1 млн. грн., животноводства - увеличили на 1,8% до 881,2 млн. грн. Хозяйства населения увеличили объем валовой продукции растениеводства на 22% до 1 млрд. 89,5 млн. грн., животноводства - на 5,5% до 1 млрд. 127,7 млн. грн.