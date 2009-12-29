Кабмин уволил двух заместителей начальника Госземинспекции

Кабинет министров Украины освободил Сергея ШУМЕЙКО от должности заместителя и Александра БРЕДИХИНА от должности первого заместителя Государственной инспекции по контрою за использованием и охраной земель.

Об этом говорится в распоряжениях №1586-р и 1585-р от 23 декабря т.г., опубликованных на правительственном портале.

Согласно документам, С.ШУМЕЙКО и А.БРЕДИХИН уволены с занимаемых должностей согласно их заявлениям и в связи с ликвидацией инспекции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №1067-р от 9 сентября т.г. освободил Александра НЕЧИПОРЕНКО от должности начальника Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель в связи с ликвидацией инспекции.

Ранее Кабмин своим постановлением №901 от 26 августа т.г. внес изменения в постановление №844 “Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году”, в котором пункт 5 был дополнен таким абзацем: “Государственному комитету по земельным ресурсам создать в центральном аппарате и в территориальных органах структурные подразделения на базе Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель и ее территориальных органов, которые ликвидируются, и обеспечить в соответствии с законодательством осуществление мероприятий, связанных с их ликвидацией”.

При этом постановления Кабмина №1958 от 25 декабря 2002 года “О создании Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель”, а также №927 от 16 октября 2008 года “О внесении изменений в Положение о Государственной инспекции по контролю над использованием и охраной земель” утратили силу.

Как пояснили в Госкомземе, Госземинспекция ликвидируется как правительственный орган (отдельное юрлицо) и включена в состав Госкомзема как отдельное структурное подразделение.