«Укрспирт» повышает цены на спирт на 15%

Концерн спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» повышает отпускные цены на спирт этиловый в первом квартале 2010 года на 15% - до 79 грн. за декалитр.

Как сообщили УНИАН участники рынка, об этом говорится в письме концерна к производителям.

При этом «Укрспирт» предлагает потребителям спирта подписать дополнение к договору о поставках спирта класса «люкс» по новой цене. В противном случае поставки не будут осуществляться.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности».

В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.