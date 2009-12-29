«Укрводка»: Ликеро-водочные с 2010 г. подорожают на 15%

Ликеро-водочная продукция с 2010 года подорожает на 15% из-за повышения цен на спирт.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Укрводка».

«С первого квартала 2010 года ликеро-водочная продукция подорожает еще на 15%», – говориться в сообщении ассоциации.

Отмечается, что рост цен спровоцирует повышение концерном «Укрспирт» цен на спирт на 15% – до 79 грн. за дал в первом квартале 2010 года.

По мнению специалистов ассоциации, новые цены являются экономически не обоснованными. «Стоимость расходных материалов при производстве спирта, в частности, зерна и энергоресурсов в четвертом квартале текущего года не отличалась от показателей второго квартала 2009 года. Ситуация на сырьевых рынках позволяет утверждать, что и в первом квартале 2010 года стоимость сырья и материалов, способных влиять на ценообразование, останется на прежнем уровне», – говорится в сообщении ассоциации.

В ассоциации отметили, что в условиях экономического кризиса покупательская способность населения существенно снизилась, а вследствие резкого увеличения ставки акцизного сбора с июля 2009 года алкогольная продукция уже заметно прибавила в цене. «Политика концерна «Укрспирт» в ценообразовании приведет к дальнейшему повышению стоимости водки и сделает легальную продукцию еще более недоступной по цене для большинства населения. На рынке будет господствовать фальсификат, а поступления в бюджет от реализации продукции сильно сократятся», – считают в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» повышает отпускные цены на спирт на 15% – до 79 грн. за декалитр с 1 января 2010 года. При этом концерн предлагает потребителям спирта подписать дополнение к договору о поставках спирта класса «люкс» по новой цене. В противном случае поставки не будут осуществляться.