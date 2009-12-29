Крым за 11 месяцев вложил в инфраструктуру села 54 млн. грн.

В Автономной Республике Крым по состоянию на начало декабря капитальные вложения в инфраструктуру села из бюджета автономии профинансированы в сумме 53 млн. 929,4 тыс. грн., или 95,1% от годового объема.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, в том числе капвложения по объектам, строящимся в сельской местности, профинансированы на 97,7% (или 40 млн. 594,0 тыс. грн.). На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в сельской местности предусмотрено направить 63 млн.12,3 тыс. грн, профинансировано – 57 млн. 11,0 тыс. грн., или 90,5% от годового объема.

Кроме того, на строительство объектов газификации сел в 2009 г. из бюджета АРК предусмотрено 18 млн. 863,3 тыс. грн., к началу декабря профинансировано 18 млн. 686,1 тыс. грн., или 99,1%.

Также для реализации инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов Украины из государственного бюджета предусмотрено выделение 37,2 млн. грн., из которых на строительство объектов водоснабжения в сельской местности Крыма – 4 млн. 941,1 тыс. грн., или 13,3% от общего объема. По состоянию на 1 декабря профинансировано 0,6 млн. грн., или 12,1% от плана.

В сообщении также отмечается, что Верховная Рада АРК в ноябре текущего года увеличила объем капитальных вложений в инфраструктуру села на 2009 год на 20,0 млн. грн., или на 54,5%, - до 56,7 млн. грн.