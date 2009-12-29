Ющенко ветировал закон о продлении моратория на продажу с/х земель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону, который продлевал мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2012 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Одновременно Президент направил представление относительно данного закона в Конституционный Суд.

Как сообщалось, 22 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (относительно срока на продажу земельных участков).

Данным законом продлен срок запрещения внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года.

Также документом устанавливается, что купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей, а также купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятие (выкуп) земельных участков для общественных потребностей, вводятся с 1 января 2012 года при условии вступления в силу законов Украины о Государственном земельном кадастре и о рынке земель, определив особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

Данным законом предусмотрено, что даже в случае принятия законов о Государственном земельном кадастре и о рынке земель продажа земли будет запрещена до 1 января 2012 года.