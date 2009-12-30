Украина собрала свыше 48,5 млн. тонн зерна

Украина в 2009 г. собрала свыше 48,5 млн. тонн зерна против прошлогодних 53,3 млн. тонн, сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко.

"(Урожай зерновых в 2009 г.) 48,5 млн. тонн. Думаю, (итоговая цифра) будет выше", - сказала она на итоговой пресс-конференции в Киеве 29 декабря.

Ю.Тимошенко также отметила, что Украина создала государственный продовольственный резерв зерна в объеме почти 1,416 млн. тонн.

"Это (запас зерна) говорит о том, что мы имеем стабильное обеспечение страны", - подчеркнула премьер.

Как сообщалось со ссылкой на уточненные балансы Минагрополитики, урожай зерна в 2009 г. составит почти 46,2 млн. тонн (в весе после доработки).

Собранный Украиной в 2008 г. урожай зерна был рекордным за всю историю независимости страны.