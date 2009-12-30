Производство сахара в мире в 2009-2010 сельхозгоду восстановится

Производство сахара в мире в 2009-2010 сельскохозяйственном году, как ожидается, несколько восстановится на фоне более благоприятной погоды, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), сообщает АПК-Информ.

Согласно прогнозу, в 2009-2010 сельхозгоду в мире будет произведено 159,7 млн. тонн сахара по сравнению со 154,7 млн. тонн в прошлом году и 167,6 млн. тонн - в 2007-2008 гг.

Тем не менее, выпуск сахара в этом сельхозгоду, скорее всего, останется ниже потребления по итогам второго года подряд, что приведет к сокращению мировых запасов. Дефицит сахара оценивается FAO на уровне 3 млн. тонн.