Украина в 2009 г. экспортировала 24,9 млн т зерновых
11:32, 30 декабря 2009Агро
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Третий показатель в мире
Украина в 2009 г. экспортировала 24,9 млн т зерновых культур. Об этом сообщила сегодня в ходе пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко, сообщает Зерно он-лайн.
Глава правительства отметила, что по этому показателю Украина занимает третье место в мире после Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза.
По ее словам, в 2009 году в Украине производство зерновых культур составляет 48,5 млн т. "Думаю, достигнем 49 с копейками, когда все итоги подведем", - отметила Ю.Тимошенко. Она отметила, что запас зерна в аграрном фонде составляет 1,5 млн т.
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