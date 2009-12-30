Украина в 2009 г. экспортировала 24,9 млн т зерновых культур. Об этом сообщила сегодня в ходе пресс-конференции премьер-министр Юлия Тимошенко, сообщает Зерно он-лайн.

Глава правительства отметила, что по этому показателю Украина занимает третье место в мире после Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза.

По ее словам, в 2009 году в Украине производство зерновых культур составляет 48,5 млн т. "Думаю, достигнем 49 с копейками, когда все итоги подведем", - отметила Ю.Тимошенко. Она отметила, что запас зерна в аграрном фонде составляет 1,5 млн т.