Премьер-министр Юлия Тимошенко выступает за создание аграрного банка. Об этом она сообщила 29 декабря в ходе пресс-конференции, сообщает Зерно он-лайн.

"Первая линия, которую мы будем проводить уже после президентских выборов, - это на базе государственного банка создание специального аграрного банка, у которого будет соответствующий объем рефинансирования для того, чтобы обеспечить аграриев без залогов необходимым объемом кредитов", - отметила Ю.Тимошенко.

Она подчеркнула, что этот банк будет предоставлять кредиты сельскохозяйственным производителям на модернизацию и переоснащение и закупку техники на 5-7 лет, а также на проведение весенних и осенних полевых работ. "Этот аграрный банк будет финансировать аграриев по потребностям предприятий и не больше, чем общемировой опыт кредитных ресурсов - 4-5%", - сказала глава правительства.