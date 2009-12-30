Ющенко подписал закон об обязательной маркировке

Президент Виктор Ющенко подписал закон об обязательном предоставлении информации о содержимом в продукции генетически модифицированных компонентов.

Текст соответствующего документа есть в распоряжении «proUA».

Так, Кабинету Министров поручено в течение месячного срока разработать и внедрить: порядок государственной регистрации генетически модифицированных организмов и продукции, полученной с их использованием; систему маркировки для продукции относительно содержания в ней генетически модифицированных организмов.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада ввела обязательную маркировку продуктов питания относительно содержания генетически модифицированных организмов.