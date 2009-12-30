Минэкономики упростило порядок выдачи лицензий

Министерство экономики Украины разработало проект приказа “О внесении изменений в Положение о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину тростникового сахара-сырца в пределах тарифной квоты”, текст которого размещен на официальном сайте Минэкономики, сообщает АПК-Информ.

В частности, документом предполагается, что предоставление оригинала сертификата о происхождении товара, выданного уполномоченными органами, и его заверенной копии при оформлении лицензии осуществляется на протяжении всего срока рассмотрения заявки в Минэкономики.

Проект приказа разработан с целью усовершенствования регуляторной базы и стимулирования импорта в Украину тростникового сахара-сырца в пределах тарифной квоты.

Выдача лицензий на импорт в Украину тростникового сахара-сырца в пределах тарифной квоты осуществляется Минэкономики согласно положению о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты, утвержденного приказом Минэкономики от 20.01.2009 № 15, постановлением Кабинета Министров Украины от 12.11.2008 № 1002 “Об утверждении порядка распределения тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца”, Законом Украины “Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину тростникового сахара-сырца” согласно принятым Украиной в рамках вступления во ВТО обязательств.