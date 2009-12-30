Украины переработала рекордное количество подсолнечника

По оценкам УкрАгроКонсалт, промышленность Украины в сезоне 2009/10 гг. (сентябрь-ноябрь) переработала рекордно высокое количество подсолнечника - около 1,6 млн. т (+ 30%, 1,23 млн. т в сезоне 2008/09).

При таких темпах переработки запасов подсолнечника будет достаточно лишь до начала лета (июнь 2010 г.). На данный момент, крупные заводы имеют запасы подсолнечника достаточные для работы до марта месяца. Согласно данным Госкомстата, запасы семян подсолнечника к 1 декабря т.г. составили 4,7 млн. т, из них на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой - 2,9 млн. т.

Хотя урожай подсолнечника в 2009 г. несколько ниже, чем в прошлом, производство масла достигло почти 680 тыс.т за 3 месяца сезона 2009/10 по сравнению с 520 тыс.т. за аналогичный период прошлого рекордного сезона.

Подобный рост производства подсолнечного масла в некоторой степени объясняется нестабильной политикой правительства. Слухи о дефиците подсолнечного масла на внутреннем рынке из-за его большого экспорта привели к тому, что экспортеры стремятся вывезти как можно больше масла до возможного введения квотирования и лицензирования экспорта.