НКРЭ отменила льготные цены на газ для сахзаводов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила отменить свое прежнее постановление, которым по рекомендации Кабинета Министров Украины вводился льготный уровень цен на природный газ, реализуемый производителям сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на заседании.

Напомним, с 1 октября 2009 года для сахарных заводов НКРЭ установила льготную цену на газ в размере 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Таким образом, с 1 января 2010 года сахарным заводам будет поставляться газ по предельной цене, установленной для промпотребителей, – 2020,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Как объяснил в ходе заседания начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса Владимир СЕМЕНЕЦ, решение об отмене льготных цен для производителей сахара было принято в связи с тем, что рекомендация Кабмина об их введении распространялась исключительно на 2009 год.