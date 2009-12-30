“Укрспирт”: водка подорожает незначительно

Повышение цен на спирт на 15% приведет к незначительному подорожанию водки.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба концерна «Укрспирт» со ссылкой на специалистов компании.

“Ожидается повышение стоимости 1 декалитра спирта в среднем на 8 грн. Таким образом, стоимость одного литра спирта увеличивается на 80 копеек. При производстве 1 бутылки водки крепостью 40% емкостью 0,5 литра используется 0,2 литра спирта этилового. Таким образом, увеличение затрат производителей водки по статье "Спирт этиловый" составит 16 копеек на одну бутылку”, - сказал заместитель председателя концерна “Укрспирт” Владимир МАХОВКА.

Согласно информации «Укрспирта», в четвертом квартале 2009 года средняя оптовая цена спирта сорта “люкс” на спиртовых заводах концерна составляет около 71 грн. за 1 декалитр спирта при средней закупочной цене зерна 1015 грн. за 1 тонну. При этом, по оценкам специалистов «Укрспирта», в первом квартале 2010 г. прогнозируется рост цен на зерно, а также на энергоресурсы (газ) и транспортные услуги. Учитывая это, «сохранение спиртовыми заводами цен на уровне четвертого квартала 2009 года приведет к дальнейшему вымыванию оборотных средств предприятий и приведению работающих предприятий к банкротству».

Как сообщал УНИАН, концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» повышает отпускные цены на спирт на 15% – до 79 грн. за декалитр с 1 января 2010 года. При этом концерн предлагает потребителям спирта подписать дополнение к договору о поставках спирта класса «люкс» по новой цене. В противном случае поставки не будут осуществляться.

По оценкам ассоциации «Укрводка», повышение цен на спирт приведет к подорожанию ликеро-водочной продукции с 2010 года на 15%.

По мнению специалистов ассоциации, новые цены являются экономически не обоснованными. «Ситуация на сырьевых рынках позволяет утверждать, что и в первом квартале 2010 года стоимость сырья и материалов, способных влиять на ценообразование, останется на прежнем уровне», – говорится в сообщении ассоциации.

В ассоциации отметили, что в условиях экономического кризиса покупательная способность населения существенно снизилась, а вследствие резкого увеличения ставки акцизного сбора с июля 2009 года алкогольная продукция уже заметно прибавила в цене. «Политика концерна «Укрспирт» в ценообразовании приведет к дальнейшему повышению стоимости водки и сделает легальную продукцию еще более недоступной по цене для большинства населения. На рынке будет господствовать фальсификат, а поступления в бюджет от реализации продукции сильно сократятся», – считают в ассоциации.