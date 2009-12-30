Крым утвердил комплекс мер по предотвращению фальсификации вин

Верховная Рада Автономной Республики Крым своим постановлением утвердила комплекс мер, направленных на предотвращение производства и реализации на территории Крыма фальсифицированной винодельческой продукции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Верховной Рады АРК.

Как отмечается в пояснительной записке к принятому решению, в последнее время крымские виноделы столкнулись с проблемой масштабной фальсификации винодельческой продукции. По мнению авторов проекта, сегодня рынок алкоголя в стране настолько затоварен крепкими спиртными напитками и так называемыми "порошковыми" винами по заниженным ценам, что, если не принимать действенных мер, то крымское виноградарство и виноделие вскоре может быть потеряно.

Принятым решением ВР Крыма поручила соответствующим контролирующим органам провести комплекс мер, направленных на предотвращение производства и реализации на территории Крыма фальсифицированной винодельческой продукции. В частности, Крымской СЭС, управлению по делам защиты прав потребителей в АРК, ГП "Крымский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" рекомендовано обеспечить эффективный контроль за качеством винодельческой продукции, производимой и реализуемой в Крыму. Крымской налоговой рекомендовано наладить учет объемов винодельческой продукции, произведенной предприятиями всех форм собственности. Таможенной службе рекомендовано принять меры по недопущению ввоза на территорию АРК фальсифицированных виноматериалов.

Кроме того, крымский парламент поручил Совету министров АРК подготовить предложения в Кабинет министров Украины по вопросу ускорения создания на государственном и региональном уровнях государственной инспекции по виноградарству и виноделию.