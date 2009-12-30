В Тернопольской обл. сдано в эксплуатацию спиртохранилище

В Тернопольской области сдано в эксплуатацию спиртохранилище емкостью 150 тыс. декалитров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, спиртохранилище построено при ГП «Мариловский спиртзавод». Стоимость проекта – 3,214 млн. грн.

Спиртохранилище оборудовано современной системой сигнализации, средствами пожарной безопасности, электронной системой учета спирта. Система автоматизации дает возможность через Интернет контролировать заполнение емкостей и некоторые физические параметры готовой продукции, в частности, измерять температуру спирта, прочность, густоту и массу. Также в автоматическом режиме работает система охлаждения спирта в емкостях.

Как отметили в пресс-службе, необходимость в новом спиртохранилище обусловлена увеличением производственных мощностей ДП «Мариловский спиртзавод».

Как сообщал УНИАН, Мариловский спиртзавод за 9 месяцев 2009 года увеличил объемы производства спирта на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,7 млн. дал.