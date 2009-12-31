Россия запретит ввоз мяса птицы, обработанного хлором

С 1 января 2010 г. в России вступят в силу санитарные нормы, которые предполагают запрет на ввоз в страну мяса птицы, обработанного хлором, сообщает АПК-Информ.

"Мы направили в Федеральную таможенную службу письмо, в котором окончательно подтвердили норму, согласно которой с 1 января ввоз на территорию нашей страны мяса птицы, обработанного хлором, разрешен не будет", - заявил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

1 января 2010 г. в России должны вступить в силу новые нормы обработки мяса птицы, ограничивающие использование хлора. Эксперты считают, что введение этой нормы полностью исключает поставки мяса птицы из США в 2010 г., объем которых оценивается более чем в 500 тыс. тонн.

По словам Г.Онищенко, хлор при обработке мяса птицы запрещен в ЕС. Он сообщил, что подавляющее большинство российских предприятий изменили технологию и в настоящее время вместо водных хлорсодержащих растворов при обработке птицы используют холодный воздух, в котором распыляются более безвредные уксусная и молочная кислоты.

Глава Роспотребнадзора сказал, что в России зарегистрировано 5211 заключений на продукцию, изготовленную из мяса птицы, в том числе 4134 выдано российским предприятиям.

Г.Онищенко сообщил, что 205 разрешений выдано французским производителям, 117 - бразильским, 45 - производителям из Германии, 69 - из США.

"С 1 января ни один грамм продукции птицеводства не должен быть обработан хлором. Для российских производителей эта норма выполнима. Если говорить об импорте, то по мясу птицы из стран ЕС вопросов не возникает", - сказал глава Роспотребнадзора.

О мясе птицы из США, которое попадет под запрет, Г.Онищенко сказал: "Это не запрет на чьи-то квоты. Обрабатывайте мясо так, как требует наше национальное законодательство, и никто не будет возражать против ввоза".

Ранее Г.Онищенко заявил, что нормы, предполагающие снижение использования хлора при обработке птицы, должны были вступить в силу в России 1 января 2009 г., но были отложены при условии, что американские производители в течение этого года обсудят с российскими специалистами соблюдение нормативов.

"Год прошел. Ни одной попытки сделать какие-то предложения с американской стороны не было. Лишь в декабре чиновники из этой страны вновь поднимают вопрос, причем вопрос ставится в формате: "Мы не будем ничего делать, а мясо покупайте". Мы платим за это валюту и вправе потребовать мясо, которое нужно нашей стране", - сказал Г.Онищенко.

"Мы не диктуем США никаких требований по использованию мяса кур внутри их страны. Но если покупаем товар мы, то мы вправе предъявить требования к качеству. Нам за наши деньги пытаются навязать товар более низкого качества, чем могло быть", - сообщил Г.Онищенко.

Есть опасения, что мясо птицы в России в 2010 г. может сильно подорожать, если вступят в силу новые требования Роспотребнадзора по обработке тушек птицы, заявил ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт требование Роспотребнадзора к безопасности мяса птицы поддержал.

Как заявил С.Данкверт ранее журналистам, введение новой нормы не приведет к осложнению на рынке, поскольку ряд стран уже прислал в службу списки предприятий, которые способны выполнять это требование. Более того, добавил он, о возможности выполнять это российское требование заявили и некоторые крупные птицеводческие предприятия США. С.Данкверт сказал, что и у российских птицеводов тоже есть возможности выполнять эти нормы.

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