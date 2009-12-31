Эксперт: рынка земли в Украине пока не будет

Практических действий государства по введению в Украине рынка земли в январе 2010 года не предвидится, поскольку правительство также выступает за сохранение моратория на нее.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что нынешнее вето президента на такой мораторий уже не первое, причем первое вето накладывал еще Леонид Кучма в 2004 году. Учитывая широкую поддержку в парламенте запрета на продажу земли, экономист прогнозирует преодоление вето во второй половине января, сразу после возобновления пленарных заседаний Верховной Рады.

По словам А.БЛИНОВА, с 1 января и до момента преодоления президентского вето в Украине будет наблюдаться правовая коллизия. С одной стороны, мораторий не будет действовать, объяснил экономист. С другой стороны, добавил он, не будут приняты законы, требуемые для свободного функционирования рынка земли (именно в такой формулировке утверждался мораторий образца декабря 2007 года).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону, который продлевал мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2012 года.

В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями Закон «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков» для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Одновременно Президент направил представление относительно данного закона в Конституционный Суд.