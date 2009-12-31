Тигипко: необходима программа поддержки сахарной промышленности

В Украине должна быть разработана комплексная программа поддержки и сохранения сахарной промышленности, считает кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, по его словам, «все развитые европейские страны защищают своих сахаропроизводителей – с помощью таможенных тарифов и прозрачных субсидий. А в Украине сахарная отрасль получает эпизодические, бессистемные, тут же отменяемые льготы». Так он прокомментировал отмену Национальной комиссией регулирования электроэнергетики льготного тарифа на природный газ, реализуемый производителям сахара. Таким образом, вместо 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС и сопутствующих расходов) с 1 января 2010 года сахарные заводы будут платить почти в полтора раза больше – 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

«Украина должна сохранить сахарное производство, для этого есть все объективные предпосылки, - заявил С.ТИГИПКО. – Комплексная программа поддержки отрасли должна включать тарифное и нетарифное регулирование импорта, а также кредитование предприятий, в том числе – их программ по снижению энергоемкости производства».

«Хочу особо отметить, что дешевый отечественный сахар - это база для роста отечественной пищевой промышленности, а также - социально значимая задача. Кроме того, это еще и один из факторов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны», - уверен С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Национальная комиссия регулирования электроэнергетики отменила свое прежнее постановление, которым по рекомендации Кабинета министров вводился льготный уровень цен на природный газ, реализуемый производителям сахара.

С 1 октября 2009 года для сахарных заводов НКРЭ установила льготную цену на газ в размере 1584,4 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Таким образом, с 1 января 2010 года сахарным заводам будет поставляться газ по предельной цене, установленной для промпотребителей, – 2020,25 грн. за тысячу кубометров (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, расходов на транспортировку и поставку, а также расходов на реализацию газа).

Как объяснил начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса Владимир СЕМЕНЕЦ, решение об отмене льготных цен для производителей сахара было принято в связи с тем, что рекомендация Кабмина об их введении распространялась исключительно на 2009 год.