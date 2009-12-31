Госкомветмедицины изменил условия импорта мясных продуктов

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины изменил условия импорта в Украину сырья и продуктов животного происхождения.

Об этом УНИАН сообщили в комитете.

Согласно сообщению, уже зарегистрирован приказ Госкомветмедицины Украины от 11 декабря 2009 года «Об определении утратившим силу указа Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 12 марта 2001 года № 23 ”О неотложных мерах предупреждения и ликвидации проявлений заболевания крупного рогатого скота губчатовидной энцефалопатией и другими прионными инфекциями”.

«Утверждение этого нормативного документа – еще один шаг к гармонизации украинского законодательства с действующими правовими актами Всемирной торговой организаци, международными стандартами и рекомендациями Международного эпизоотического бюро относительно импорта на территорию Украины сырья и продуктов животного происходжения, кормовых добавок, премиксов, кормов для домашних животных, другой продукции животного происхождения после предварительного изучения эпизоотической ситуации, проверки соблюдения требований к мощностям (объектам), производственных процессов, условий хранения и других требований в странах, из которых импортируются эти товары», - говорится в сообщении.

Как пояснили УНИАН в Госкомитете ветеринарной медицины, состоялось упрощение процедуры импорта в Украину продукции животного происхождения. «Ранее каждое предприятие, которое планировало импортировать свою продукцию в Украину, сначала инспектировалось, а теперь оно получает разрешение на импорт при наличии сертификата происхождения. Но продукция все равно будет проходить ветеринарно-санитарную экспертизу», - пояснили в комитете.