В Черниговской области выросло производство сельхозпродукции

В Черниговской области объем производства продукции сельского хозяйства за январь-ноябрь 2009 года во всех категориях хозяйств увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, за отчетный период в сельхозпредприятиях области объем производства составил 105,8%, в хозяйствах населения – 99,6% от объемов января-ноября 2008 года.

За 11 месяцев 2009 года хозяйства всех категорий реализовали на убой 55,3 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 11,9% меньше, чем год назад. Производство молока за указанный период увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 562,8 тыс. тонн, а производство яиц сократилось на 10,1% – до 234,7 млн. штук. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме производства мяса составил 54,6%, молока – 69%, яиц – 82%.

В сельхозпредприятиях области по сравнению с январем-ноябрем 2008 года состоялось увеличение объемов производства молока на 12,2%, или 19 тыс. тонн. Объемы производства мяса составили 98% к аналогичной дате прошлого года, яиц – 81,2%.

За 11 месяцев т.г. аграрные предприятия области вырастили 30,7 тыс. тонн скота и птицы, что на 22,3%, или 5,6 тыс. тонн, больше, чем было реализовано на убой.

По состоянию на 1 декабря 2009 года в хозяйствах всех категорий области содержалось 276,8 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 3,2% меньше, чем год назад, в т.ч. 150,4 тыс. коров (на 7,7% меньше), а также 248,7 тыс. голов свиней (на 4% больше), 43,1 тыс. голов овец и коз (на 8,3% больше), 4 млн. 187 тыс. голов птицы всех видов (на уровне прошлого года).