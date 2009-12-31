Беларусь, Казахстан и Россия вводят Единый таможенный тариф

Беларусь, Россия и Казахстан с 1 января 2010 года вводят Единый таможенный тариф (ЕТТ), сообщает АПК-Информ.

Полномочия по формированию Единого таможенного тарифа передаются наднациональному органу - Комиссии Таможенного союза. С 1 июля 2010 года начнет функционировать единая таможенная территория Беларуси, Казахстана и России. А не позднее 1 января 2012 года должно быть сформировано Единое экономическое пространство. Стремление к этому формированию подтверждено главами трех государств.

Единый таможенный тариф предусматривает одинаковые для трех стран ставки ввозных пошлин. Этот документ был подписан главами государств Беларуси, России, Казахстана 27 ноября 2009 года в Минске. В Едином таможенном тарифе более 80% действующих сейчас российских пошлин (около 9350 товарных позиций) останется без изменений. По 1850 позициям ставки будут скорректированы. В основном это бытовая техника, одежда, ряд продовольственных товаров и транспортные средства.

По мнению ряда экспертов, в среднем принятие ЕТТ может привести в России к снижению средневзвешенной ставки на импорт на 1%, в Казахстане ставка вырастет на 2%, а в Беларуси существенно не изменится.