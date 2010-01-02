Синоптики прогнозируют осложнение погодных условий

Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в Украине 1-5 января 2010 года.

Так, согласно переданному УНИАН прогнозу, 1 января ночью в Прикарпатье, днем в центральных, а вечером и в северных областях пройдут сильные осадки.

2 января дальнейшее осложнение погодных условий: ночью на большей части территории Украины, днем на Левобережье ожидаются сильные осадки, в виде снега и мокрого снега (ночью в южной части, а днем и в Приазовье преимущественно дождь), налипание мокрого снега, гололед, метели, порывы ветра 15-20 м/с, в южной и восточной части местами 25 м/с.

3-5 января ожидается похолодание: температура ночью и днем 8-15° мороза, на северном востоке и в Карпатах - до 18°, в южной и восточной части - 5-11° мороза.

На дорогах гололедица.

Такие погодные условия негативно будут влиять на деятельность энергетиков, коммунальных служб и существенно осложнять движение автомобильного и других видов транспорта, отметили в Укргидрометцентре.

Сегодня, 1 января, по Украине пройдет снег, мокрый снег, на Закарпатье и юге с дождем, в Прикарпатье, днем и в центральных, а вечером и в северных областях местами сильные осадки, в Украине, кроме южной части, местами налипание мокрого снега, гололед; только в северных областях ночью без существенных осадков.

В Украине, кроме южной части, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в северных областях ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза; на Закарпатье и в южных областях ночью - 0-5° тепла, днем - 3-8° тепла, в Крыму ночью - 3-8°, днем - 9-14° тепла; на остальной территории ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - от 1° мороза до 4° тепла.

По Киевской области 1 января облачно. Ночью без существенных осадков; днем снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега и гололед, вечером местами сильные осадки. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков; днем снег и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-8°, днем - 1-3° мороза.