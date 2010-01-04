В 2009 году в Казахстане собрано 20,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, из них 81,9% составила пшеница, согласно статистическим итоговым данным валового сбора сельскохозяйственных культур в Казахстане, сообщает АПК-Информ.

Основная часть зерновых выращена в Северо-Казахстанской (27% валового сбора), Акмолинской (24,3%) и Костанайской (23,6%) областях.

Наибольший урожай подсолнечника собран в в Восточно-Казахстанской области (51,8% республиканского объема).

Около двух третей всех зерновых и зернобобовых культур вырастили и собрали сельскохозяйственные предприятия. Более половины урожая масличных семян собрали крестьянские (фермерские) хозяйства.