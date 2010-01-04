В 2009 году в Казахстане собрано 20,8 млн. тонн зерновых
10:43, 04 января 2010Агро
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Почти 82% - пшеница
В 2009 году в Казахстане собрано 20,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, из них 81,9% составила пшеница, согласно статистическим итоговым данным валового сбора сельскохозяйственных культур в Казахстане, сообщает АПК-Информ.
Основная часть зерновых выращена в Северо-Казахстанской (27% валового сбора), Акмолинской (24,3%) и Костанайской (23,6%) областях.
Наибольший урожай подсолнечника собран в в Восточно-Казахстанской области (51,8% республиканского объема).
Около двух третей всех зерновых и зернобобовых культур вырастили и собрали сельскохозяйственные предприятия. Более половины урожая масличных семян собрали крестьянские (фермерские) хозяйства.
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