Египет закупил российскую пшеницу
10:55, 04 января 2010Агро
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У WJ, Nidera и Cargill
В рамках тендера от 31 декабря египетская государcтвенная компания GASC закупила 240 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой с 10 по 20 марта т.г., сообщает АПК-Информ.
В частности, в рамках тендера госкомпания закупила:
- 60 тыс. тонн российского зерна у компании WJ Grain (по цене $ 191,88 FOB)
- 120 тыс. тонн пшеницы аналогичного происхождения у компании Nidera (по $ 191,47 FOB)
- 60 тыс. тонн российской пшеницы у Cargill (по $ 191,47 FOB).
В тендере принимали участие 13 компаний, предлагавших российскую, французскую, американскую и казахстанскую пшеницу.
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