Египет закупил российскую пшеницу

У WJ, Nidera и Cargill

В рамках тендера от 31 декабря египетская государcтвенная компания GASC закупила 240 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой с 10 по 20 марта т.г., сообщает АПК-Информ. В частности, в рамках тендера госкомпания закупила: - 60 тыс. тонн российского зерна у компании WJ Grain (по цене $ 191,88 FOB) - 120 тыс. тонн пшеницы аналогичного происхождения у компании Nidera (по $ 191,47 FOB) - 60 тыс. тонн российской пшеницы у Cargill (по $ 191,47 FOB). В тендере принимали участие 13 компаний, предлагавших российскую, французскую, американскую и казахстанскую пшеницу.

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