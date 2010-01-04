Поземельную книгу введут в 2011 году

Кабинет министров Украины перенес на год вступление в силу порядка ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли.

Об этом говорится в постановлении правительства №1404 от 23 декабря 2009 года «О внесении изменения в пункт 3 постановления КМУ №1021 от 9 сентября 2009 года», опубликованном на Правительственном портале.

Как указывается в сообщении, постановление №1021 «Об утверждении порядка ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли» вступает в силу с 1 января 2011 года вместо 1 января 2010 года.