Минэкономики начнет выдачу лицензий на импорт сахара-сырца

Министерство экономики Украины с 11 января 2010 года начнет регистрацию заявок на получение лицензий на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в рамках тарифной квоты на 2010 год.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной сайте ведомства.

Напомним, согласно обязательствам Украины при перед Всемирной торговой организацией, в 2010 году на таможенную территорию нашей страны может быть ввезено 267,8 тыс. тонн сахара-сырца из тростника на льготных условиях.